خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت نادية بالطو طويل بصيحة الفرو باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون وبنطلون رصاصي.

واعتمدت مكياجا ناعما قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت نادية تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "quora"، ارتداء بالطو بصيحة الفرو يمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، إذ يضيف ملمس الفرو شعورا بالدفء في الأيام الباردة، ويجعل اللوك أكثر تميزا وجاذبية.

كما أن البالطو الفرو يُسهل تنسيقه مع الملابس، سواء كانت كاجوال أو رسمية، كما ظهرت به الفنانة نادية الجندي.

