إعلان

بديل الترام.. تخفيض تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

06:38 م 11/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تخفيض تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية (1)
  • عرض 4 صورة
    تخفيض تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    تخفيض تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر:

وجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتخفيض تعريفة ركوب سيارات الميني باص العاملة كبديل لترام الرمل على مسار الكورنيش، الممتد من محطة الرمل حتى سيدي بشر، لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

كما كلّف المحافظ بوضع ملصق واضح ومعتمد بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات الميني باص العاملة على خط الكورنيش، يتضمن قيمة الأجرة وخط السير، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية أن القرار يأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على التفاعل مع مطالب المواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم اليومية، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل النقل البديلة خلال فترة تطوير ترام الرمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية سيارات الميني باص بديل لترام الرمل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"
زووم

رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"
أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء