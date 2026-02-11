بديل الترام.. تخفيض تعريفة الميني باص بكورنيش الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

وجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتخفيض تعريفة ركوب سيارات الميني باص العاملة كبديل لترام الرمل على مسار الكورنيش، الممتد من محطة الرمل حتى سيدي بشر، لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

كما كلّف المحافظ بوضع ملصق واضح ومعتمد بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات الميني باص العاملة على خط الكورنيش، يتضمن قيمة الأجرة وخط السير، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية أن القرار يأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على التفاعل مع مطالب المواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم اليومية، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل النقل البديلة خلال فترة تطوير ترام الرمل.