تخفيضات حتى 30%.. محافظ البحيرة تفتتح 3 معارض "أهلاً رمضان" (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، ثلاثة معارض "أهلاً رمضان" بمراكز أبوحمص والرحمانية ورشيد، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض الموسمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واستهلت المحافظ جولتها بافتتاح المعرض المقام بمدينة أبوحمص بجوار الموقف الجديد، والذي تنظمه مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية والغرفة التجارية، ويشارك فيه 6 شركات عارضة توفر كميات متنوعة من السلع الغذائية والرمضانية، واللحوم البلدية والمجمدات والدواجن، بخصومات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسواق المحلية.

كما افتتحت الدكتورة جاكلين عازر معرضًا بمركز الرحمانية بشارع أحمد محرم بجوار المستشفى المركزي، بمشاركة 5 شركات عارضة تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و30% على السلع الأساسية والبقوليات وياميش رمضان واللحوم، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

واختتمت المحافظ جولتها بافتتاح معرض بمدينة رشيد، المقام بأرض المرور القديم بجوار الوحدة المحلية، ويضم 6 باكيات بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية، حيث تُطرح السلع الغذائية والرمضانية، والخضر والفاكهة، واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكدت جاكلين عازر أن إقامة هذه المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرةً إلى استمرار افتتاح معارض مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.

ووجّهت المحافظ بضرورة استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية يوميًا، مع تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة لضمان جودة المعروضات وصلاحيتها، وعدم السماح بأي تلاعب بالأسعار، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.