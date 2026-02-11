الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة" متداولة على مواقع التواصل في الأميرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول (عاطل له معلومات جنائية) وطرف ثانٍ (مالك محل له معلومات جنائية ونجله)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، حيث تبادلوا السباب دون وقوع إصابات، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.