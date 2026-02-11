بأسعار مخفضة.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بسمالوط (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" بمركز سمالوط، ضمن سلسلة المعارض التي يجري تدشينها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، حيث استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، قائمة الأسعار المخفضة.

وأوضح المحافظ أن نسب الخصم تتراوح بين 15% و35% مقارنة بالأسواق الخارجية، خاصة على السلع الاستراتيجية مثل: الزيت والسكر والأرز واللحوم.

وأكد "كدواني" استمرار تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة داخل المعرض وفي الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، والتأكد من صلاحية وجودة المعروضات حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار "كدواني" إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى الآليات الفعالة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددًا على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز سمالوط، أن المعرض أُقيم على مساحة 800 متر مربع بشارع بورسعيد على طريق (مصر - أسوان) الزراعي، بما يتيح سهولة الوصول إليه من مختلف الاتجاهات. وأشار إلى مشاركة كبار العارضين لتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، دعمًا للأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأضاف رئيس مركز سمالوط أن هناك خطة مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لافتتاح 20 منفذًا ثابتًا بمختلف الوحدات القروية خلال الفترة المقبلة، بهدف إيصال السلع المدعمة إلى القرى والنجوع التابعة لمركز سمالوط، وتخفيف مشقة الانتقال عن المواطنين في المناطق الريفية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ المنيا عددًا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بالمركز، للاطمئنان على توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، حيث راجع قوائم الأسعار وقارنها بالمعلن، وتأكد من وجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.

ووجّه "كدواني" بتكثيف الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات الفنية، مع المتابعة اللحظية لحركة البيع والشراء داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي ممارسات احتكارية تستغل احتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.