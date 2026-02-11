مباريات الأمس
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

كتب : هند عواد

04:44 م 11/02/2026 تعديل في 07:28 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا هامًا علي نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

وسجل ثنائية الأهلي كل من محمد علي بن رمضان، وياسين مرعي، ليحصد المارد الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يلسين كامويش

تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 10: ضغط متواصل من الأهلي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 15: حسين الشحات يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 23: عرضية من حسين الشحات يتصدي لها دفاع الإسماعيلي

الدقيقة 30: محمد بن رمضان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي.

الدقيقة 40: الحكم يشهر بطاقة صفراء لمروان حمدي لاعب الإسماعيلي بعد تدخل قوي على شكري.

الدقيقة 42: ياسين مرعي يسجل الهدف الثاني للأهلي

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية على الإسماعيلي

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والإسماعيلي.

الدقيقة 47: رأسية من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن مرمى الشناوي إلى خارج الملعب

الدقيقة 55: رأسية من لاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وصلت سهلة في يد محمد الشناوي.

الدقيقة 65: ضربة ثابتة للإسماعيلي ترسل سهلة في داخل منطقة الجزاء .

الدقيقة 69: يوسف بلعمري يسجل مشاركته الأولي مع الأهلي بعد نزوله بدلًا من محمد شكري.

الدقيقة 84: الحكم محمود وفا يشهر بطاقة صفراء للشناوي بعد الحديث مع الحكم اعتراضا على الخطأ الذي احتسبه الحكم ضد يوسف بلعمري.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

