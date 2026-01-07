إعلان

بـ"نقشة البولكا".. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

05:50 م 07/01/2026
    إنجي المقدم بفستان بنقشة البولكا
    اعتمدت إنجي تسريحة الشعر المنسدلة
    اختارت إنجي وضع مكياجا ناعما
    إنجي بلوك ناعم

خطفت الفنانة إنجي المقدم الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إنجي مرتدية فستان بنقشة "البولكا"، يتميز بتصميمه الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

الفستان بصيحة "الكم الواحد" مع "كشكشة" تضيف لمسة أنثوية راقية، بينما الجزء السفلي من الفستان أسود بنقاط بيضاء.

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

أكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

نقشة "البولكا" تتميز بطابع كلاسيكي يضفى لمسة من الأناقة، كما أنها سهلة التنسيق مع ألوان مختلفة، سواء كانت ألوانا محايدة مثل الأسود والأبيض، كما أن هذه النقشة مناسبة لجميع المناسبات، وفقا لموقع "voguearabia".

إنجي المقدم إطلالة إنجي المقدم إطلالات النجمات

