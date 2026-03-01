أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تلقيها بلاغًا عاجلًا بشأن اصطدام ناقلة الزيت الخام البحرية "رمسيس"، التابعة للشركة المصرية لناقلات البترول، بالمنصة البحرية "SG300"التابعة لشركة جابكو بترول خليج السويس.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل الفوري مع الحادث، حيث جرى إيقاف تشغيل المنصة بالكامل وعزلها كإجراء احترازي لمنع أي تسرب محتمل، إلى جانب تنفيذ مسح جوي شامل للمنطقة للتأكد من سلامة الموقف. وأسفرت المتابعة عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وكذلك عدم حدوث أي تلوث بحري.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع شدة الرياح، ما حال دون دخول الناقلة إلى ميناء الشحن عند اقترابها من مدينة رأس غارب التزامًا بإجراءات السلامة.

ووفقًا للبروتوكولات المعمول بها، توجهت الناقلة إلى منطقة انتظار بحرية مفتوحة ومخصصة لانتظار السفن، إلا أنها أثناء تثبيتها بالمخاطيف في قاع البحر تأثرت بشدة الرياح والأمواج، ما أدى إلى انجرافها واصطدامها بالمنصة.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات الفنية والإجرائية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.