بغداد - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الأحد، بأن مقار تابعة لقوات الحشد الشعبي تعرضت لضربات جوية في مناطق متفرقة غربي محافظة الأنبار، أقصى غربي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القصف الجوي استهدف مقار للحشد الشعبي في مناطق "المشاريع" بقضاء القائم، ومقرات في منطقة "الدماليغ"، بالإضافة إلى مقر قرب المجمع السكني في منطقة "عكاشات" التابعة لقضاء الرطبة.

كما طال القصف مقرين للواء 45 في الحشد الشعبي بمدينة القائم، وأشارت التقارير إلى أن القصف الجوي استهدف أيضاً طواقم للإسعاف.

كانت حركة عصائب أهل الحق الشيعية في العراق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد مقتل أربعة من عناصرها في هجوم اسرائيلي - أمريكي في إحدى مناطق محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد.

من جانبها، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق منذ فجر اليوم الأحد 23 عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة استهدفت "قواعد العدو في العراق والمنطقة" في إشارة إلى القواعد الأمريكية.