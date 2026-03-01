إعلان

الحرس الثوري الإيراني: سننتقم من قتلة المرشد الأعلى بشكل ساحق وحاسم

كتب : مصراوي

04:03 ص 01/03/2026

علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعلن التلفزيون الإيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم، اغتياله بشكل ساحق وحاسم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد أن أعلن مقتل المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.

عندما سألته شبكة CBS نيوز في مقابلة هاتفية عن الشخص الذي يعتقد أنه يتولى القيادة، قال ترامب: "أعرف بالضبط من هو، لكن لا يمكنني إخباركم".

وعند الضغط عليه حول ما إذا كان هناك شخص في إيران يفضّل أن يتولى القيادة، أجاب الرئيس: "نعم، أعتقد ذلك هناك بعض المرشحين الجيدين".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن الأشخاص الذين كان يشير إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي ترامب وعلي خامنئي اغتيال علي خامنئي اغتيال آية الله علي خامنئي الحرس الثوري الإيراني موجة ضربات جديدة على إيران إيران استشهاد المرشد الإيراني علي خمائني المرشد الإيراني علي خمائني شرعية هجماتهما على إيران توابع ضرب إيران مقتل المرشد الإيراني هجمات إيران على الخليج الضربات الأمريكية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
ترامب بعد اغتيال علي خامنئي: هناك مرشحون جيدون لقيادة إيران
شئون عربية و دولية

ترامب بعد اغتيال علي خامنئي: هناك مرشحون جيدون لقيادة إيران
بعد اغتيال خامنئي.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل الدراسة 7 أيام في إيران
شئون عربية و دولية

بعد اغتيال خامنئي.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل الدراسة 7 أيام في إيران
التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)