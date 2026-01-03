"جاذبية اللون الفضي".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة هيفاء وهبي



كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بـ لوك مُلفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة "الأوف شولدر"، ومزين بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الجاذبية لإطلالتها.

جاء التصميم بقصة ضيقة تبرز القوام بانسيابية، مع فتحة صدر جريئة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل ماجي سمعان.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات من علامة "فواياجور" مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.