إعلان

"جاذبية اللون الفضي".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة هيفاء وهبي

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 03/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (1)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (4)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (5)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (3)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (7)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (6)
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت- أسماء مرسي:
أطلت الفنانة هيفاء وهبي بـ لوك مُلفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة "الأوف شولدر"، ومزين بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الجاذبية لإطلالتها.

جاء التصميم بقصة ضيقة تبرز القوام بانسيابية، مع فتحة صدر جريئة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل ماجي سمعان.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات من علامة "فواياجور" مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

هيفاء وهبي إنستجرام إطلالة هيفاء وهبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية