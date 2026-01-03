جومانا مراد بفستان أنيق.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ناعمة وملكية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت جومانا مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكورساج" من الأعلى ومحدد عند منطقة الخصر.

كما جاء الفستان بتصميم منفوش من الأسفل، ما أضفى عليه لمسة من الفخامة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة خواتم، وحلق.

وفقا لموقع "typeform"، اللون الأسود يرمز إلى الأناقة والفخامة، فهو يمنح المظهر لمسة من الرُقي ويجعل المظهر متناسقا وراقيا في الوقت نفسه، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على إبراز الجسم بشكل أنحف.