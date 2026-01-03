"سحر اللون الأبيض".. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها

كيف نسقت نوال الزغبي إطلالتها في أحدث ظهور لها؟



كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية جاكيت باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البرجندي، وحذاء طويل باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية وقبعة باللون الأسود.

وفقا لموقع "theindian"، اللون الأبيض من الألوان المميزة في عالم الموضة، و يشتهر بقدرته على التنسيق مع مختلف الألوان بسهولة، كما يمنح البشرة إشراقة ونضارة للبشرة.