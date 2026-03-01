إعلان

وكالة أنباء فارس: المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله السبت

كتب : مصراوي

03:51 ص 01/03/2026

آية الله علي خامنئي

وكالات


قالت وكالة أنباء فارس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله صباح أمس السبت.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدراسة لمدة 7 أيام، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأعلن التلفزيون الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لها في مكتب خامنئي: " مقتل ابنة المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إضافة إلى صهره وحفيده وزجة ابنه".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

