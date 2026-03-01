إعلان

ترامب: ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقعنا

كتب : مصراوي

04:39 ص 01/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقع.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد أن أعلن مقتل المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.

عندما سألته شبكة CBS نيوز في مقابلة هاتفية عن الشخص الذي يعتقد أنه يتولى القيادة، قال ترامب: "أعرف بالضبط من هو، لكن لا يمكنني إخباركم".

وعند الضغط عليه حول ما إذا كان هناك شخص في إيران يفضّل أن يتولى القيادة، أجاب الرئيس: "نعم، أعتقد ذلك هناك بعض المرشحين الجيدين".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن الأشخاص الذين كان يشير إليهم.

