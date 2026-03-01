إعلان

بعد اغتيال خامنئي.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل الدراسة 7 أيام في إيران

كتب : مصراوي

03:48 ص 01/03/2026

آية الله علي خامنئي

وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدراسة لمدة 7 أيام، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأعلن التلفزيون الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لها في مكتب خامنئي: " مقتل ابنة المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إضافة إلى صهره وحفيده وزجة ابنه".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إن مقتل خامنئي يمثل "عدالة للشعب الإيراني، ولكل الأمريكيين، ولأشخاص من دول عديدة حول العالم قُتلوا أو شُوّهوا على يده"، مضيفًا أنه: "لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القادة الذين قُتلوا معه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء".

