مؤخرا، أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالات جريئة ولافتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة أولى بتوقيع "موجلر"

ظهرت هيفاء مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، من توقيع دار الأزياء الفرنسية "موجلر"، وجاء التصميم جريئا مع فتحة ساق بارزة من أحد الجانبين، أبرزت أنوثتها وقوامها.

الإطلالة جاءت بتنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد، بينما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

أما تسريحة الشعر، اختارتها منسدلة على الجانبين، من تنفيذ صالون "L’ATELIER DE COIFFURE"، ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود متناغما مع الفستان.

إطلالة ثانية تخطف الأنظار بتطريزات لافتة

وفي ظهور آخر، خطفت هيفاء الأنظار بفستان أسود طويل بقصة ضيقة على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة، من تصميم دار أزياء "مارديني".

تميز الفستان بتطريزات ورسومات من الخرز والترتر، على شكل عين كبيرة، ما أضفى عليه طابعا مختلفا وجريئا.

الإطلالة جاءت بتنسيق الاستايلست اللبناني جورج شمعون، مع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

وأكملت هيفاء اللوك بمجوهرات عبارة عن أقراط من "Alanina Jewelry"، مع حذاء أسود من الساتان والتل بتوقيع المصمم أندريا وازن.

ناقد الموضة.. الإطلالات تعكس جرأة هيفاء وثقتها بنفسها

من جانبه، علق ناقد الموضة خالد عبد العزيز على إطلالات هيفاء وهبي، مؤكدا أن اللوك يعبر بوضوح عن شخصيتها الجريئة، ووصفها بـ"السهل الممتنع".

وأوضح لـ"مصراوي" أن اللون الأسود كان العنصر الأساسي في التصميم، مع اختلاف الخامات بين الليكرا في الفستان، والجلد في الحذاء، والفوال في الشراب، وهو ما منح الإطلالة تنوعا بصريا.

وأشار إلى أن الفستان بدا وكأنه "منحوت على الجسم" بفضل اختيار خامة الليكرا، بينما ساعد الشراب الشفاف على إبراز نعومة الساق، كما أن الحذاء المدبب العالي ساهم في إظهار القوام بشكل أنيق.

وأضاف أن الإطلالة تعكس ثقة هيفاء بنفسها، وحرصها الدائم على الحفاظ على قوام مثالي.

تقييم الإطلالة الثانية

وفي تقييمه للإطلالة الثانية، أشار "خالد" إلى أن تصميمها جاء مختلفا عن شخصية هيفاء المعتادة، لكنه لا يخلو من الجرأة.

وأضاف أن رسمة العين الموجودة على الفستان، بقصة "ميرميد"، تكون مستوحاة من الطابع الغجري، إلا أن كثرة التطريزات تشتت الانتباه.

واختتم حديثه مؤكدا أن الفستان الأول كان الأنسب لها من حيث القصة والتفاصيل، ويليق بقوامها بشكل أفضل.

