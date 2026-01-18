اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

تميز حفل Joy Awards هذا العام بإطلالات جريئة للنجمات، حيث اختارت بعضهن فساتين بفتحة ساق بارزة أضافت لمسة من الجرأة والجاذبية على السجادة الحمراء.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة:

أمينة خليل

اختارت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة الكب، مزينا بتطريزات لامعة بالكامل وفتحة ساق جريئة، من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، ونسقت الإطلالة مع مكياج ناعم بدرجات النيود، شعر منسدل على الكتفين، ومجوهرات فاخرة من دار "شورباد".

درة

أطلت الفنانة درة بفستان أسود طويل من المخمل بتصميم انسيابي مزين بتطريزات فضية على أحد الجانبين، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري، وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات من أقراط طويلة وخاتم وأسورة.

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان طويل باللون البيج بقصة "الهاف ستومك" وتصميم ضيق مع ياقة عالية، مزود بفتحة ساق جريئة وأكمام طويلة ومنسدلة، مع تطريزات لامعة تضيف فخامة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وشعر منسدل بأسلوب انسيابي.

رزان جمال

اختارت الفنانة رزان جمال فستانا طويلا باللون البني بصيحة الظهر المكشوف وفتحة ساق جريئة من جانب واحد، ما منحها إطلالة لافتة وجريئة.

الفستان من تصميم جوناثان أندرسون، وتنسيق الإطلالة من سيدريك حداد، مع مكياج ترابي من Sarbast Gli، شعر ويفي منسدل من تصميم المصفف جورج المندلق، وحذاء أسود، ومجوهرات فاخرة من دار كارتييه.

ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة ضيقة على الجسم من الأعلى، وبتصميم منسدل على الجسم، كما تميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة.

