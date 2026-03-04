إعلان

"جنينة الحيوان" تشارك في معرض برلين السياحي الدولي

كتب : عمرو صالح

06:31 م 04/03/2026
شاركت جنينة الحيوان بالجيزة في فعاليات معرض برلين السياحي الدولي (ITB Berlin)، أحد أكبر المعارض السياحية العالمية، وذلك ضمن الجناح المصري الرسمي الذي يعكس تنوع المقاصد السياحية في مصر.


وبحسب البيان قال محمد كامل، رئيس شركة "حدائق" لتطوير وإدارة جنينة الحيوان، إن وزير السياحة والآثار شريف فتحي حرص على تفقد جناح الجنينة خلال زيارته للمعرض، واطلع على خطط التطوير الشاملة، مشيدًا بجهود إعادة إحياء هذا المعلم التاريخي العريق وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العائلية والترفيهية.

وأضاف "كامل" أن وزير السياحة أكد خلال الزيارة أهمية تقديم حديقة الحيوان كنموذج متكامل لـ"الوجهة العائلية" (Family Destination)، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة العائلات، مشيرًا إلى أن تطوير الحديقة يمثل إضافة نوعية للمنتج السياحي المصري.

وأشار كامل إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار خطة الترويج الدولي للجنينة بعد تطويرها، وإبراز قيمتها التاريخية باعتبارها واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، إلى جانب استعراض مشروعات التحديث التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين تجربة الزائرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وتأتي مشاركة حديقة الحيوان ضمن الجناح المصري الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، والتأكيد على تنوع وتفرد المقصد السياحي المصري بين السياحة الثقافية و الترفيهية والعائلية.

ويُذكر أن معرض برلين السياحي الدولي يُعد منصة عالمية تجمع كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات وصناع القرار من مختلف دول العالم، ما يمثل فرصة مهمة للترويج للمشروعات السياحية الكبرى في مصر وبحث سبل التعاون والشراكات الدولية.

