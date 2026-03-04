إعلان

تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد اعتراض صاروخ باليستي متجه نحو مجالها الجوي

كتب : د ب أ

06:32 م 04/03/2026

وزارة الخارجية التركية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة للاحتجاج على إطلاق صاروخ باليستي رُصد متجهاً نحو المجال الجوي التركي قبل أن يتم اعتراضه، وفق ما أفاد به مسؤول تركي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاماً بالبروتوكول الحكومي، إن الخطوة جاءت لتقديم احتجاج رسمي على الحادث الذي أثار مخاوف أمنية لدى أنقرة.

وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد خلاله على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع أو توسيع نطاقه.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تمكنت من تدمير الصاروخ الباليستي في شرق البحر المتوسط قبل دخوله المجال الجوي التركي.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أُطلق من إيران، وعبر المجالين الجويين للعراق وسوريا قبل أن يتم اعتراضه من قبل عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن جزءاً من بقايا الذخيرة سقط في قضاء دورتيول بولاية هاتاي جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القطعة تعود إلى صاروخ الدفاع الجوي الذي نفذ عملية الاعتراض بعد تدمير التهديد في الجو، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

ودعت أنقرة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، مؤكدة استمرار التنسيق مع حلف الناتو والحلفاء.

من جانبها، أكدت الرئاسة التركية أن البلاد تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي وفقاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة قولها إن "عزم وقدرة تركيا على ضمان أمنها في أعلى مستوياتهما، وستتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي"، مشيرة إلى أن المشاورات والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء سيستمران خلال هذه المرحلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية التركية إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج صاروخ باليستي تركيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
شئون عربية و دولية

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
"لا يُمثلوننا".. تحرك عاجل من الجيش السوداني ضد مسلحين هتفوا لحرب الخليج
شئون عربية و دولية

"لا يُمثلوننا".. تحرك عاجل من الجيش السوداني ضد مسلحين هتفوا لحرب الخليج
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة