استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة للاحتجاج على إطلاق صاروخ باليستي رُصد متجهاً نحو المجال الجوي التركي قبل أن يتم اعتراضه، وفق ما أفاد به مسؤول تركي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاماً بالبروتوكول الحكومي، إن الخطوة جاءت لتقديم احتجاج رسمي على الحادث الذي أثار مخاوف أمنية لدى أنقرة.

وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد خلاله على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع أو توسيع نطاقه.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تمكنت من تدمير الصاروخ الباليستي في شرق البحر المتوسط قبل دخوله المجال الجوي التركي.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أُطلق من إيران، وعبر المجالين الجويين للعراق وسوريا قبل أن يتم اعتراضه من قبل عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن جزءاً من بقايا الذخيرة سقط في قضاء دورتيول بولاية هاتاي جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القطعة تعود إلى صاروخ الدفاع الجوي الذي نفذ عملية الاعتراض بعد تدمير التهديد في الجو، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

ودعت أنقرة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، مؤكدة استمرار التنسيق مع حلف الناتو والحلفاء.

من جانبها، أكدت الرئاسة التركية أن البلاد تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي وفقاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة قولها إن "عزم وقدرة تركيا على ضمان أمنها في أعلى مستوياتهما، وستتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي"، مشيرة إلى أن المشاورات والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء سيستمران خلال هذه المرحلة.