بالفضي اللامع.. هدى المفتي بلوك جريء في حفل Joy Awards



تألقت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت هدى فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها بشكل ناعم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت هدى أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وخاتم.