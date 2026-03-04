أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا توضيحيا، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نفت فيه صلتها بالمجموعة التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة وهي ترتدي الزي العسكري وتهتف لصالح الحرب في الخليج، مؤكدة أن هؤلاء "لا يتبعون للقوات المسلحة".

إجراءات قانونية رادعة

شدد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تعميم صحفي، اليوم الأربعاء، على أنه سيتم اتخاذ كافة "الإجراءات القانونية" ضد أفراد تلك المجموعة، محذّرا منتحلي الصفة العسكرية ومن يستغلون الزي الرسمي لإرسال رسائل سياسية أو عسكرية لا تعبر عن موقف المؤسسة العسكرية السودانية.



ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة" في تداول الأخبار والمقاطع المصورة، محذّرة من الانسياق وراء أي محتوى يستغل رمزية الزي العسكري أو اسم الجيش في غير موضعه.



يُشار إلى أن هذا التوضيح يأتي ضمن جهود "القوات المسلحة السودانية" لضبط استخدام الزي الرسمي وحماية صورة المؤسسة العسكرية من محاولات التضليل عبر المنصات الرقمية.



يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.