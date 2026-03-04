إعلان

"لا يُمثلوننا".. تحرك عاجل من الجيش السوداني ضد مسلحين هتفوا لحرب الخليج

كتب : مصطفى الشاعر

07:17 م 04/03/2026

الجيش السوداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا توضيحيا، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نفت فيه صلتها بالمجموعة التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة وهي ترتدي الزي العسكري وتهتف لصالح الحرب في الخليج، مؤكدة أن هؤلاء "لا يتبعون للقوات المسلحة".

إجراءات قانونية رادعة

شدد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تعميم صحفي، اليوم الأربعاء، على أنه سيتم اتخاذ كافة "الإجراءات القانونية" ضد أفراد تلك المجموعة، محذّرا منتحلي الصفة العسكرية ومن يستغلون الزي الرسمي لإرسال رسائل سياسية أو عسكرية لا تعبر عن موقف المؤسسة العسكرية السودانية.


ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة" في تداول الأخبار والمقاطع المصورة، محذّرة من الانسياق وراء أي محتوى يستغل رمزية الزي العسكري أو اسم الجيش في غير موضعه.


يُشار إلى أن هذا التوضيح يأتي ضمن جهود "القوات المسلحة السودانية" لضبط استخدام الزي الرسمي وحماية صورة المؤسسة العسكرية من محاولات التضليل عبر المنصات الرقمية.

صورة-1


يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوداني السودان حرب الخليج القواعد الأمريكية هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا
شئون عربية و دولية

إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل
اقتصاد

وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة