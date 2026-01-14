فستان بـ78 ألف جنيه جمع شيرين عبد الوهاب وزينة.. ما قصته؟

ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة أنيقة ولافتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت رنا فستانا طويلا باللون الأسود، اتسم بقصة ضيقة أبرزت رشاقة قوامها.

وجاء الفستان مزينا بتطريزات لامعة، مع فتحة عند منطقة الصدر أضفت لمسة جذابة على التصميم.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

واعتمدت رنا مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

بينما اختارت تسريحة شعر "ويفي" انسيابية، منحتها مظهرا جذابا، بواسطة المصفف أيمن علي.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكون من حلق، وخاتم.

