إعلان

"أناقة اللون الأسود".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة رنا رئيس

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 14/01/2026 تعديل في 01:01 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رنا رئيس تتألق بالأسود
  • عرض 6 صورة
    اختارت رنا فستانا طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت رنا مكياجا ناعما
  • عرض 6 صورة
    اختارت رنا تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 6 صورة
    ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة أنيقة ولافتة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة أنيقة ولافتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت رنا فستانا طويلا باللون الأسود، اتسم بقصة ضيقة أبرزت رشاقة قوامها.

وجاء الفستان مزينا بتطريزات لامعة، مع فتحة عند منطقة الصدر أضفت لمسة جذابة على التصميم.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

واعتمدت رنا مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

بينما اختارت تسريحة شعر "ويفي" انسيابية، منحتها مظهرا جذابا، بواسطة المصفف أيمن علي.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكون من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟




رنا رئيس إطلالة رنا رئيس إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه
أخبار المحافظات

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
أخبار مصر

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور