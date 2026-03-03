عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مصغرًا مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 التي انطلقت فعالياتها، اليوم، وتستمر حتى 5 مارس الجاري، وفي إطار حرص الوزير على متابعة الوضع الراهن الذي يشهده قطاع السياحة في مصر ولاسميا في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تفاصيل اجتماع وزير السياحة مع قيادات القطاع الفندقي والسياحي في برلين

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وأنها لم تتأثر إلا بشكل محدود جراء الأحداث الجارية.

وبحث الاجتماع الرؤى والأفكار المختلفة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة؛ إذ تم الاتفاق على وضع خطة للتعامل مع الموقف الحالي على المدى القصير، بما يضمن الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي تشهده هذه الحركة منذ بداية العام الجاري.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وإسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة.

وشارك بالحضور أيضًا كل من: حازم طاهر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وكريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووائل أبو السعود أمين عام صندوق غرفة المنشآت الفندقية، وبيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

