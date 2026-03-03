أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 300 طلعة جوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في إيران ولبنان.

وأكد ديفرين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعترضت صاروخين أُطلقا من لبنان، فيما سقط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة.

إسرائيل: إيران نقلت مكونات البرنامج النووي إلى مواقع سرية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن النظام الإيراني نقل بعض مكونات البرنامج النووي إلى مواقع سرية، لكن تم العثور عليها وضربها، مشددًا على أنه لا حصانة لكل من يهاجم دولة إسرائيل.

وأضاف ديفرين، أنهم يشنون طلعات جوية مستمرة على مدار اليوم في إيران، واستهدفوا منظومات للدفاع الجوي وصواريخ بالستية، محذرا ممثلي النظام الإيراني في لبنان بالمغادرة، وإلا سيتم استهدافهم.

إسرائيل تعلن استهداف مبنى لجنة اختيار"بديل خامنئي"

وأشار ديفرين، إلى أن قوات الاحتلال ضربت مبنى في مدينة قم كان من المفترض أن تجتمع فيه اللجنة التي ستنتخب بديلًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أنهم ما زالوا يتحققون من نتائج الضربة.

وشدد المتحدث على أن جيش الاحتلال سيواصل ضرب إيران حتى يتحقق الهدف، معتبرًا أن الجميع بات يدرك أن النظام الإيراني يمثل خطرا إقليميا وعالميا.

