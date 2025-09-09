نسرين طافش بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت صيحة الكروب توب؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، اللون الأبيض يمنح إطلالة طبيعية وجذابة وأنيقة للمرأة،كما أنه يمكن ارتدائه في المناسبات والخروجات المسائية.

وارتدت نسرين كروب توب باللون الأبيض مكون من قطعتين توب وجيب قصير، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الوردي وحقيبة باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نسرين أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق.