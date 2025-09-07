بسنت رشدي تتألق بفستان ساحر في حفل تتويجها ملكة جمال مصر للسيدات 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت بسنت رشدي عبر إنستجرام إطلالتها كملكة جمال مصر للسيدات 2025.

اختارت بسنت رشدي فستانًا طويلًا باللون الفضي الميتاليك، مرصعًا بالكامل بالتطريزات البراقة التي تعكس الأضواء وتبرز فخامة المظهر.

التصميم جاء بقصة ضيقة تبرز منحنيات القوام، مع أكمام شفافة مزدانة بالتفاصيل اللامعة لإضافة لمسة أنثوية راقية.

أكملت بسنت الإطلالة بتاج ملكي فاخر مرصع بالأحجار الخضراء والذهبية، وحزام الشريط الأخضر والأبيض الذي يحمل لقبها الرسمي.

اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع لمعة طبيعية في المكياج، ونسقت مجوهرات ماسية رقيقة لزيادة الفخامة دون مبالغة.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:

التاج: يرمز للفوز والتتويج بالإنجاز.

اللون الفضي: يعكس الثقة، القوة، والرقي، ويرتبط غالبًا بالحداثة والفخامة.

الأحجار الخضراء في التاج: ترمز إلى الازدهار والطاقة الإيجابية.

الفستان المطرز بالكامل: يعكس الاحتفالية والمكانة المرموقة للمناسبة.