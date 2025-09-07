إعلان

ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

04:42 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان ندى كوسا بإطلالة ساحرة
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ندى "كروب توب" ونسقت معه جيب قصير من خامة الجينز باللون الأزرق الغامق، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة البطن.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأصفر، وكلاتش باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

تُعرف ندى كوسا بتنوع اختياراتها في الأزياء، ما بين الفساتين الكلاسيكية القصيرة والطويلة، والإطلالات الكاجوال الجريئة.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان إطلالة ملكة جمال لبنان
