إعلان

بـ"هوت شورت".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة - كيف نسقت اللوك؟

06:28 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، حيث اختارت طقما صيفيا باللون البنفسجي، مكون من قميص مزينا بنقوشات وشورت قصير بنفس النقشة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

اختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض من دار Louis Vuitton، ما أضاف للإطلالة لمسة من الرقي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، بالإضافة إلى، ساعة يد.

وفقا لموقع "smytten"، مكياج النيود يُبرز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، ما يجعله مثاليا للإطلالات اليومية الصباحية، كما فعلت الفنانة نسرين طافش.

كما يمنح البشرة إشراقة طبيعية، ويساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها دون أن يبدو المكياج "ثقيلا" على الوجه.

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 1 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟