بـ"هوت شورت".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة - كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، حيث اختارت طقما صيفيا باللون البنفسجي، مكون من قميص مزينا بنقوشات وشورت قصير بنفس النقشة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

اختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض من دار Louis Vuitton، ما أضاف للإطلالة لمسة من الرقي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، بالإضافة إلى، ساعة يد.

وفقا لموقع "smytten"، مكياج النيود يُبرز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، ما يجعله مثاليا للإطلالات اليومية الصباحية، كما فعلت الفنانة نسرين طافش.

كما يمنح البشرة إشراقة طبيعية، ويساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها دون أن يبدو المكياج "ثقيلا" على الوجه.