هاجر أحمد تتألق بفستان الورود الحمراء وإطلالة أنثوية ساحرة.. سر اللوك

كتبت - نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هاجر أحمد محبيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

ارتدت هاجر أحمد إطلالة أنثوية لافتة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مطبعًا بالورود الحمراء بتفاصيل الكرانيش.

ما أضفى عليه لمسة رومانسية وحيوية.

ونسّقت معه حذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون، في تناغم لوني يعكس الدقة والاهتمام بالتفاصيل.

سر ارتداء اللوك؟

وفقًا لتفسيرات مجلات الموضة العالمية مثل Vogue وElle، فإن اللون الأحمر يرمز إلى الثقة، الشغف، والقوة، بينما تمنح طبعات الورود إحساسًا بالبهجة والأنوثة، وتوحي بالارتباط بالطبيعة.

أما الكرانيش، فهي تضيف حركة وانسيابية للفستان، ما يجعله مثاليًا للمناسبات التي تجمع بين الأناقة واللمسة العصرية.