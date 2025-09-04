إعلان

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بفستان أسود فاخر من لابور جوازي.. والسعر مفاجأة (صور)

07:44 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت بسمة بوسيل جمهوها ومتابعيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة التي التُقطت لها في أحدث جلسة تصوير.

تألقت بسمة بوسيل بفستان أسود فاخر من علامة لابور جوازي، يتميز بتصميم جريء وأنيق مع فتحات جانبية وحواف مزينة بالترتر الأسود.

وأكمام بارزة شفافة مطرزة بتفاصيل ذهبية لافتة.

ونسقت الإطلالة مع حذاء أسود مدبب وكعب عالٍ، وأكملت اللوك بأقراط ذهبية كبيرة وتسريحة شعر مرفوعة مع خصل منسدلة.

واختارت مكياج جريء بعيون محددة وأحمر شفاه أحمر قوي.

سعر الفستان

الفستان يبلغ سعره 4,200 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبًا 203,910 جنيه مصري.

