20 صورة من الحفل الملكي.. الأميرة ماري كارولاين تتألق في "ليلة العمر"

كتب- أحمد الضبع:

شهدت إمارة ليختنشتاين السبت الماضي أول زفاف ملكي لهذا الموسم، في حدث لفت أنظار العائلة الأميرية وسكان الدولة الصغيرة، فقد احتفلت الأميرة ماري كارولين (28 عامًا)، الابنة الثانية لولي العهد الأمير ألويس والأميرة صوفي، وحفيدة الأمير الحاكم هانز-آدم الثاني، بزفافها على ليوبولدو مادورو فولمر (33 عامًا)، المصرفي الفنزويلي وأحد أبناء العائلات الثرية في أمريكا الجنوبية.

مراسم الزفاف في كاتدرائية فادوز

أقيمت المراسم الدينية في الحادية عشرة صباحًا داخل كاتدرائية فادوز، عاصمة الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 41 ألف نسمة، وتعد من أعلى دول العالم في متوسط الدخل للفرد، وفقا لمجلة Hola الإسبانية.

الكنيسة النيو-قوطية العريقة التي تعود للقرن التاسع عشر زُينت بديكورات أنيقة وزهور الكوبية الزرقاء، فيما فرش درجها الكبير بسجادة زرقاء داكنة لاستقبال الضيوف.

قبل وصول العروس على ذراع والدها، احتشد الأقارب وكبار الشخصيات، وكان من بين الحضور الأمير نيكولاس عم العروس، ورئيسة الوزراء بريجيت هاس، ورئيس البرلمان مانفريد كوفمان، كما حضرت دوقة مدينا سيلي، فيكتوريا فون هوهنلوه، إلى جانب زوجها، إضافة إلى عدد من النبلاء الأوروبيين البارزين مثل دوقات نوتو، والأميرة مارجريتا شقيقة دوق لوكسمبورج الأكبر، والأميرة تاتيانا المعروفة في إسبانيا.

العروس تتألق بتاج مميز

وصلت العروس في سيارة رولز رويس كلاسيكية برفقة والدها الأمير ألويس، مرتدية فستانًا مطرزًا بتفاصيل دقيقة مع طرحة من الدانتيل و"بوكيه" ضخم من الزهور البيضاء، بينما اللافت أنها اختارت ارتداء تاج Fringe الشهير بدلاً من تاج Douglas floral الذي ظهرت به والدتها يوم زفافها، وهو تاج عريق صنع في فيينا عام 1890 من الذهب والفضة والماس.

أما العريس فوصل برفقة والدته وصوفيا عرابته، حيث خطف الأنظار بظهور العائلة بلمسات إسبانية واضحة، إذ ارتدت سيدات عائلته إكسسوارات من دار الأزياء الإسبانية "ميموكي".

احتفالات شعبية واستعدادات أمنية

تحولت شوارع فادوز إلى ساحة احتفال حقيقية، حيث اصطف المئات من السكان لمتابعة موكب العروسين، بينما ارتدت بعض السيدات الزي التقليدي للإمارة، فيما أغلقت السلطات بدورها بعض الطرق ونظمت حركة المرور لتأمين المناسبة.

ورغم انتمائها إلى العائلة الحاكمة، فإن الأميرة ماري كارولين ليست ضمن خط وراثة العرش، إذ ما تزال ليختنشتاين تطبق قانون "الساليك" الذي يمنع النساء من تولي الحكم.

استقبال في قلعة فادوز

وأُقيم حفل الاستقبال في قلعة فادوز التاريخية التي تعود للقرن الثاني عشر وتضم 130 غرفة، والمقر الرسمي للعائلة الأميرية منذ عام 1939.

سيرة الأميرة ماري كارولين

ولدت الأميرة في سويسرا، ولها 3 أشقاء هم الأمراء جوزيف فينزل، جورج، ونيكولاس، وتلقت تعليمها في مدارس ليختنشتاين وسويسرا قبل أن تنتقل إلى إنجلترا، ثم التحقت بمدرسة "بارسونز" للتصميم في باريس ونيويورك، وتخرجت عام 2020 لتبدأ مسيرتها في مجال تصميم الأزياء بلندن.

من كاراكاس إلى لندن.. قصة العريس

العريس ليوبولدو ولد في كراكاس عام 1990، وهو الابن الأكبر لفرانسيسكو وصوفيا مادورو فولمر، وتلقى تعليمه في فنزويلا ثم في "هارو" بإنجلترا، قبل أن يدرس في جامعة سانت أندروز – التي جمعت وليام وكيت – ثم تابع دراساته العليا في جامعة كامبريدج، وبدأ مشواره المهني عام 2013 في "بي إن بي باريبا" بباريس ونيويورك، قبل أن يعود إلى لندن للعمل في مجال الاستثمار، وتعد عائلته من أبرز العائلات الثرية في فنزويلا.