الأزرق يليق بها.. كيف نسقت نرمين الفقي إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نرمين مرتدية فستان طويل باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف وبقصة ضيقة على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

ونسقت مع الفستان حزام عند منطقة الخصر باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق، بالإضافة إلى ساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود وكلاتش باللون البيج.

وفقا لموقع "vocal"، اللون الأزرق من الألوان التي تناسب مختلف ألوان البشرة، ما يجعله خيارا جذابا في العديد من المناسبات، كما يضفي إطلالة أنيقة ومريحة للعين.

و يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بألوان متنوعة، مثل الفضي، أو الذهبي، أو الأبيض.