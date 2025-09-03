مي سليم بفستان جريء.. لماذا اختارت اللون الأصفر؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت مي مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، تميز بأنه مشكوفا عند منطقة الصدر ومتعدد الطبقات.



واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.



وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق، وقلادة، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون البني.



وفقا لموقع "creators"، يتميز اللون الأصفر بتنوع درجاته، ما يتيح لك اختيار الدرجة التي تتناسب مع لون بشرتك، كما أنه يمنح مرتديه مظهرا أنيقا وجذابا.



بالإضافة إلى أن اللون الأصفر يعتبر خيارا مثاليا لمختلف المناسبات، سواء كانت نهارية أو مسائية، فهو يضفي لمسة من الحيوية على إطلالتك.