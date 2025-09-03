نادية الجندي بفستان قصير.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نادية مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مزينا بالتطريزات اللامعة، ونسقت معه جاكيت فرو بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وفقا لموقع "hespokestyle"، يعرف اللون الأسود بقدرته على إعطاء مظهر نحيف ومتناسق، ويجعل الجسم يبدو أنحف، لذا فهو خيارا مثاليا لمن ترغب في إخفاء عيوب الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمنحك شعورا بالثقة والراحة.

بالإضافة إلى، يمكن تنسيقه مع العديد من المجوهرات اللامعة، مثل الألماس والذهب.