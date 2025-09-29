إعلان

كارمن بصيبص بفستان جذاب.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

08:48 م 29/09/2025
    كارمن بصيبص
    كارمن بصيبص
    كارمن بصيبص

أطلت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ فوج"، قد يعطي اللون البيج مرتديه إشراقة للبشرة بشكل طبيعي بدون مبالغة، كما أنه يمكن اعتماد المكياج الناعم وأحمر الشفاه باللون الوردي معه، كما فعلت الفنانة كارمن بصيبص.

وارتدت كارمن بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج يتناسب مع قوامها ورشاقتها.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت كارمن أن تتسكر شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من أقراط وخاتم وسلسلة.

كارمن بصيبص

