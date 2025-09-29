سيرين عبد النور بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يمنح اللون الأبيض إطلالة أنيقة لمرتديه، كما أن يمكن تنسيقه مع العديد من الحقائب.

وارتدت سيرين كروب توب باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها هوت شورت قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت سيرين أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ونسقت سيرين مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.