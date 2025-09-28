خطفت الأنظار في إيطاليا.. من هي أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق؟

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

بعد ظهورها بفستان جريء.. 6 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل

خطفت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل لوجينا صالح، أول ملكة جمال مصرية مصابة بمرض البهاق، الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال آخر ظهور لها في إيطاليا.

ظهرت لوجينا بفستان طويل أسود بقصة "الأوف شولدر"، مزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت مع الفستان حقيبة وكلاتش باللون الأسود.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن لوجينا صالح وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- تبلغ من العمر 35 عاما.

- أم لطفلة من زواج سابق.

- تعاني من مرض البهاق منذ الصغر، وهو ما شكل تحديا كبيرا في مسيرتها كعارضة أزياء وخبيرة تجميل.

- بدأت حياتها المهنية بالعمل في أحد البنوك المصرية.

- سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة مجال التجميل.

- عادت إلى مصر لتعمل كخبيرة تجميل وتحقق نجاحا كعارضة أزياء.

- تميزت بتحديها لمعايير الجمال التقليدية.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

- أصبحت أول امرأة مصرية مصابة بالبهاق تُرشح لمسابقة ملكة جمال الكون عام 2024.

- رغم من عدم فوزها بلقب ملكة جمال الكون، توجت بلقب ملكة جمال مصر للكون 2024.

- تسعى دائما لنشر رسالة قوية تؤكد أن الجمال لا يقتصر على الشكل المثالي فقط، بل يشمل الثقة بالنفس وقبول الاختلاف.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها وأحدث أخبارها عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".

- كما تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يتابعها 1.8 مليون شخص على "إنستجرام".

اقرأ أيضا:

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

15 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في سهرة مهرجان القاهرة السينمائي

ساحرة وجذابة.. أجمل 7 إطلالات في أسبوع الموضة بلندن

جاذبية وأناقة.. تتويج سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025



