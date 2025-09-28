إعلان

خطفت الأنظار في إيطاليا.. من هي أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق؟

كتب : مصراوي

08:00 م 28/09/2025
خطفت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل لوجينا صالح، أول ملكة جمال مصرية مصابة بمرض البهاق، الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال آخر ظهور لها في إيطاليا.

ظهرت لوجينا بفستان طويل أسود بقصة "الأوف شولدر"، مزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت مع الفستان حقيبة وكلاتش باللون الأسود.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن لوجينا صالح وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- تبلغ من العمر 35 عاما.

- أم لطفلة من زواج سابق.

- تعاني من مرض البهاق منذ الصغر، وهو ما شكل تحديا كبيرا في مسيرتها كعارضة أزياء وخبيرة تجميل.

- بدأت حياتها المهنية بالعمل في أحد البنوك المصرية.

- سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة مجال التجميل.

- عادت إلى مصر لتعمل كخبيرة تجميل وتحقق نجاحا كعارضة أزياء.

- تميزت بتحديها لمعايير الجمال التقليدية.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

- أصبحت أول امرأة مصرية مصابة بالبهاق تُرشح لمسابقة ملكة جمال الكون عام 2024.

- رغم من عدم فوزها بلقب ملكة جمال الكون، توجت بلقب ملكة جمال مصر للكون 2024.

- تسعى دائما لنشر رسالة قوية تؤكد أن الجمال لا يقتصر على الشكل المثالي فقط، بل يشمل الثقة بالنفس وقبول الاختلاف.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها وأحدث أخبارها عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".

- كما تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يتابعها 1.8 مليون شخص على "إنستجرام".

لوجينا صالح أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق
