"فستان قصير وجريء".. كيف أطلت هيدي كرم في أحدث ظهور

أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

أطلت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هيدي فستانا قصيرا فوق الركبة مزيج من اللونين الأبيض والأسود، بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "goelia1995"، الفستان الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود خيارا أنيقا، حيث يمنح صاحبة الإطلالة حضورا لافتا وجذابا يناسب مختلف المناسبات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المزيج يُبرز ملامح البشرة بطريقة جذابة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات، كما فعلت الفنانة هيدي كرم.