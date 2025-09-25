لجين عمران بإطلالة شبابية في أحدث ظهور- سر اختيار اللوك

شاركت الإعلامية لجين عمران محبيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شبابية راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

اختارت جاكيت أسود طويل نسقته مع بنطلون كلاسيك أنيق، وأضافت إليه شميز أبيض يمنح اللوك لمسة من البساطة والعملية في الوقت نفسه.

دلالات الإطلالة

تعكس إطلالة لجين قدرتها على المزج بين الأسلوب الرسمي الراقي والروح الشبابية العصرية.

فاللونين الأسود والأبيض يرمزان إلى القوة والأناقة، بينما التصميم البسيط يعكس شخصية عملية واثقة، لتظهر بمظهر متوازن يناسب الحياة اليومية والظهور الإعلامي معًا.