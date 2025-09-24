إعلان

الأسود يليق بها.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن

كتب : مصراوي

04:06 م 24/09/2025
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بإطلالة ساحرة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ماجي مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات فضية لامعة عند منطقة الأكتاف.

واعتمدت مكياجا ناعما وركزت على رسمة عيونها، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة خواتم.

تفاصيل الإطلالة:
الفستان من العلامة التجارية "Clo"، وتنسيق الاستايلست حمزة حافظ.

تسريحة الشعر بواسطة مصفف الشعر وائل جواد.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل اللبنانية دانيا كامل.

بينما المجوهرات من تصميم العلامة الشهيرة "الحموي".

ماجي بو غصن اطلالة ماجي بو غصن فستان ماجي بو غصن

