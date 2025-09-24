أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية 2025

ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالتهن الجذابة والمتنوعة، خلال حضورهن حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في نسخته الـ 16، ولكن كانت بعض الإطلالات سيئة غير مناسبة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أسوأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل مصنوع من الجلد بقصة "الكب" باللون النبيتي وقفازات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وعلقت زينب على إطلالتها قائلة: "القفزات لا تتناسب مع تصميم الفستان، كما أن الفستان مصنوع من الجلد فهو يناسب الشتاء أكثر".

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بفستان قصير "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وقالت مصممة الأزياء: "الفستان باللون الأسود من المخمل أبرز ملامح جسمها وأعطى الإطلالة جرأة"