25 صورة لـ مي عمر تتألق في صيف 2025.. جذابة وجريئة

كتبت- نرمين ضيف الله:

04:00 م 23/09/2025
خطفت النجمة مي عمر الأضواء هذا الموسم بمجموعة متنوعة من الإطلالات الصيفية، تراوحت بين الفساتين الطويلة الأنيقة، والتنسيقات الكاجوال المريحة، والقطع الكلاسيكية الراقية التي تبز أنوثتها.

وبذوقها الرفيع وحرصها على اختيار تصاميم عصرية تعكس شخصيتها، تمكنت مي عمر من حجز مكانها ضمن قائمة أكثر النجمات أناقة في صيف 2025.

فساتين استوائية مبهجة

اختارت مي عمر فساتين طويلة بطبعات استوائية جريئة تجمع بين الأخضر والأحمر والأسود، بتصميم بدون أكمام يمنحها حرية وحيوية، وأكملت اللوك بقبعة قش عريضة، نظارة شمسية سوداء، وحذاء أسود بكعب عال، ما أضفى عليها حضورًا مميزًا وسط الأجواء الطبيعية.

الأبيض رمز الرقي

ظهرت مي بفستان أبيض ضيق بدون أكمام، بسيط القَصّة وراقي التصميم، أبرز رشاقتها وأضاف لمسة كلاسيكية أنيقة، ونسقته مع حقيبة يد بيج، حذاء بكعب عالٍ باللون نفسه، وعقد ذهبي ناعم.

البني الداكن لإطلالة فاخرة

تألقت بفستان بني ضيق يصل إلى الركبة، وأكملت الإطلالة بحقيبة يد بيضاء فاخرة وحذاء بنقشة جلد الفهد، لتضفي لمسة من الجرأة والفخامة.

لمسة دانتيل ناعمة

أطلت بفستان دانتيل ضيق باللون الأخضر الفاتح، ذي أطراف واسعة قليلًا، وأكملت اللوك بحقيبة صغيرة بيضاء من "شانيل"، وحذاء أبيض بكعب عريض، مع نظارة بإطار أبيض، ما منحها أناقة ناعمة وهادئة.

الجرأة بالفستان الأبيض المزخرف

أما الإطلالة الأجرأ فجاءت بفستان أبيض طويل وضيق مزخرف بتفاصيل هندسية عند الخصر وأسفل الفستان، أضافت إليه حذاء أبيض بكعب وأقراط ذهبية كبيرة، ليجمع بين الفخامة والجرأة، بكعب وأقراط ذهبية كبيرة، ما جعل الإطلالة تلفت الأنظار بالجرأة والموضة.

فيديو قد يعجبك:



