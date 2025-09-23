خطفت عارضة الأزياء البرازيلية وملكة الجمال إيزابيلا مينين الأنظار، بعد ظهورها الأخير بإطلالة جريئة ومُلفتة.

أطلت مينين مرتدية فستان طويل أسود بتصميم "هاف ستومك"، مزينا بتفاصيل ذهبية في الجزء العلوي، ومنقوشا بالورود من أسفل، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة.

من هي إيزابيلا مينين؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن إيزابيلا مينين، وفقا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "Famous":

- الاسم الكامل إيزابيلا نوفايس مينين.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- من مواليد ساو باولو، البرازيل.

- حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة وستمنستر.

- ثم حصلت على ماجستير في العلوم المالية من كلية لندن الجامعية عام 2020.

- فازت بلقب "ملكة جمال الدولية الكبرى 2022"، وتعد أول برازيلية تحصد هذا اللقب.

- كما مثلت مدينة ألتو كافيزال في مسابقة "ملكة جمال جراند برازيل 2022"، وتفوقت على 30 متسابقة.

- تحرص على مشاركة متابعيها بأحدث صورها وأخبارها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

- يتابعها على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" 1.1 مليون متابع.