بأكتاف مكشوفة.. بوسي شلبي بإطلالة لافتة باللون الأسود

كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي وهي ترتدي فستان سواريه طويل باللون الأسود اللامع، على الرد كاربت مصمم بالكامل من قماش الترتر البراق الذي يعكس الضوء ويمنحه فخامة خاصة.

الفستان جاء بقصّة أوف شولدر تكشف الأكتاف، مع تفاصيل بارزة من الورود ثلاثية الأبعاد على منطقة الصدر والخصر، ما أضاف لمسة أنثوية راقية.

وجاء التصميم ضيقًا من الأعلى ليُبرز رشاقتها، ثم يتسع قليلًا من الأسفل على طريقة قصة الحورية (Mermaid cut) ليضفي أناقة كلاسيكية.

نسّقت بوسي الإطلالة مع حقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي، واعتمدت تسريحة الشعر الأشقر الطويل المنسدل، مع مكياج قوي يركز على أحمر الشفاه الأحمر لإبراز جمال ملامحها.

الإطلالة حملت توقيعًا فخمًا جمع بين الكلاسيكية والجرأة، لتؤكد بوسي شلبي مرة أخرى حضورها اللافت في المناسبات الفنية.