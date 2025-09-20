فستان جريء.. كيف نسقت نيكول سابا إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نيكول مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود مزين بتطريزات، كما تميز بأنه بقصة ومزود بفتحة ساق من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

ارتداء فستان باللون الأسود خيارا رائعا يمنح مرتديه شعورا بالأناقة والرقي، كما أنه يناسب جميع المناسبات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

كما يساعد هذا اللون على إبراز رشاقة القوام، ويتميز بكونه لونا حياديا يبرز جمال الإكسسوارات ويُضفي لمسة من الجاذبية على الإطلالة، وفقا لموقع "Make Your Image".