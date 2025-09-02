إعلان

شيرين رضا بـ "البورنس" في أحدث ظهور لها- (صور)

08:00 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    شيرين رضا بـ ''البورنس''
    شيرين رضا بـ ''البورنس''
كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة شيرين رضا مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لـ "فوج"، تمنح درجات النيود البشرة مظهرا طبيعيا وجذابا بشكل غير مبالغ فيه.

ويمكن للمرأة اعتماد المكياج بدرجات النيود في الإطلالات النهارية والمسائية والسهرات أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج المكياج النيود بسهولة، مما يجعله خيارا مثاليا للمبتدئين.

كما أن المكياج النيود يتناسب مع جميع درجات ألوان البشرة.

وأطلت شيرين بـ "بورنس" طويل باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت شيرين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

الفنانة شيرين رضا. شيرين رضا على إنستجرام شيرين رضا بالبورنس إطلالة شيرين رضا
