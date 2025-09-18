"جمالها استثنائي".. تتويج جوزفين إميلي بلقب ملكة جمال الدنمارك 2025

كتبت- أسماء مرسي

تُوِّجت جوزفين إميلي مينرت بوتجر بلقب ملكة جمال الدنمارك لعام 2025، في حفل مُبهر أُقيم داخل قاعة "سيركوسبيجنينجن" في العاصمة كوبنهاجن، بعد منافسة مع 30 متسابقة تأهلن للنهائيات، وفقا لموقع "missworld".

إطلالة جوزفين في الحفل

وخطفت جوزفين الأنظار خلال الحفل بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بقصة "الكب"، ومزين بتطريزات لامعة.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ووضع مكياج بدرجات النيود.

من هي جوزفين إميلي؟

- جوزفين من مدينة هيليرود، الدنمارك.

- مواليد عام 2001.

- تبلغ من العمر 24 عاما.

- راقصة باليه محترفة.

- التحقت بالأكاديمية الوطنية للفنون في أوسلو، النرويج.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الدنمارك.

- أبهرت لجنة التحكيم بإطلالتها وذكائها في المسابقة، وحصلت على لقب ملكة جمال الدنمارك 2025.

- بعد فوزها بالتاج، تستعد لتمثيل الدنمارك رسميا في النسخة الـ73 من مسابقة ملكة جمال العالم، المقرر إقامتها في عام 2026.

- دائما ما تشارك متابعيها على صفحتها بموقع "إنستجرام" حياتها وأحدث أخبارها واليومية.

- يتابعها على موقع "إنستجرام" أكثر من 3 آلاف متابع.

