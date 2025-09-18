إعلان

هدى المفتي بإطلالة إغريقية ملكية باللون الأبيض والذهبي تخطف الأنظار- سر اللوك

04:28 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هدى المفتي محبيها صور لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

تألقت الفنانة هدى المفتي بإطلالة مستوحاة من الطابع الإغريقي الكلاسيكي، حيث ارتدت فستانًا أبيض فضفاضًا مزينًا بتطريزات ذهبية على الأطراف، منحها حضورًا ملكيًا لافتًا.

اعتمدت على حزام ذهبي عريض لتحديد الخصر وإبراز قوامها، مما أضاف لمسة من الفخامة والرقي.

زينت إطلالتها بإكسسوارات بارزة تمثلت في عقود متعددة الطبقات وأساور ذهبية متناسقة مع لمسة التاج الذهبي الرقيق الذي زين شعرها المرفوع نصف رفعة، فزادها أناقة وأنوثة.

مكياجها ارتكز على إبراز العيون بالكحل الأسود مع لمسة ناعمة على الشفاه بلون نيود، ليمنحها مظهرًا متوازنًا بين القوة والأنوثة.

دلالات الإطلالة:

إطلالة هدى المفتي تعكس شخصية قوية وملكية، مستوحاة من الحضارة الإغريقية التي ترمز للجمال والهيبة.

اختيارها للأبيض والذهبي يعكس النقاء والفخامة، بينما الإكسسوارات الكثيفة توحي بالثراء والقوة.

هذه الإطلالة تؤكد قدرتها على المزج بين الطابع التاريخي والأناقة العصرية في الوقت نفسه.

هدى المفتي إنستجرام حزام ذهبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون