كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هدى المفتي محبيها صور لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

تألقت الفنانة هدى المفتي بإطلالة مستوحاة من الطابع الإغريقي الكلاسيكي، حيث ارتدت فستانًا أبيض فضفاضًا مزينًا بتطريزات ذهبية على الأطراف، منحها حضورًا ملكيًا لافتًا.

اعتمدت على حزام ذهبي عريض لتحديد الخصر وإبراز قوامها، مما أضاف لمسة من الفخامة والرقي.

زينت إطلالتها بإكسسوارات بارزة تمثلت في عقود متعددة الطبقات وأساور ذهبية متناسقة مع لمسة التاج الذهبي الرقيق الذي زين شعرها المرفوع نصف رفعة، فزادها أناقة وأنوثة.

مكياجها ارتكز على إبراز العيون بالكحل الأسود مع لمسة ناعمة على الشفاه بلون نيود، ليمنحها مظهرًا متوازنًا بين القوة والأنوثة.

دلالات الإطلالة:

إطلالة هدى المفتي تعكس شخصية قوية وملكية، مستوحاة من الحضارة الإغريقية التي ترمز للجمال والهيبة.

اختيارها للأبيض والذهبي يعكس النقاء والفخامة، بينما الإكسسوارات الكثيفة توحي بالثراء والقوة.

هذه الإطلالة تؤكد قدرتها على المزج بين الطابع التاريخي والأناقة العصرية في الوقت نفسه.