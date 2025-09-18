كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة مي عمر في كواليس التحضير بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت قميص أبيض كلاسيكي بأزرار أمامية، وهو اختيار يعكس الهدوء والعملية في آن واحد.

اعتمدت تسريحة شعر منسدل طويل بتموجات طبيعية كثيفة، منحتها مظهرًا شبابيًا حيويًا يبرز جمال ملامحها.

مكياجها جاء ناعمًا بتركيز على العيون المسحوبة مع لمسة لامعة على الشفاه، ليكمل جاذبية الإطلالة دون مبالغة.

دلالات الإطلالة:

القميص الأبيض دائمًا ما يرمز إلى الأناقة البسيطة والعملية، ويعكس شخصية واثقة تميل إلى الكلاسيكية مع لمسة عصرية.

أما الشعر المموج والمكياج الناعم، فيمنحانها طابعًا أنثويًا طبيعيًا يبرز ملامحها الجذابة.

هذه الإطلالة توحي بأنها تجمع بين الاحترافية في العمل والعفوية في الحضور.